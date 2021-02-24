В Свердловской области 127 тыс. человек привили первым компонентом вакцины от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 127 тыс. жителей Свердловской области привиты первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил в среду главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. Число привитых превысило число переболевших в регионе.

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По данным оперативного штаба региона, общее число выписанных после заражения коронавирусом достигло 69 895.

"У нас первый компонент в области получили 127 тыс. жителей, полностью завершили вакцинацию - 35 тыс.", - сказал Козловских.

В Свердловской области действует масочный режим, социальное дистанцирование и изоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.