Открытое горение на территории Юбилейного месторождения на Ямале ликвидировали

ТАСС, 26 февраля. Открытое горение на территории Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), разрабатываемого ООО "Газпром добыча Надым", ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Ликвидация открытого горения в 17:45 (15:45 мск)", - сказали в пресс-службе главка.

По данным пресс-службы "Газпром добыча Надым", сообщение о возгорании на установке комплексной подготовки газа на Юбилейном месторождении поступило в 08:45 мск. В результате пожара никто не пострадал. Добыча временно приостановлена. Происшествие не окажет влияния на поставки газа потребителям "Газпрома".

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проведет проверку по информации о пожаре. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, наступившие негативные последствия, а также дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности на объекте, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установка комплексной подготовки газа на Юбилейном месторождении введена в эксплуатацию в 2000 году, хотя газ с месторождения поступает в единую систему газоснабжения страны с 1992 года. Юбилейное месторождение - это около 100 действующих эксплуатационных скважин и более 300 млрд куб. м газа, добытого с начала разработки.