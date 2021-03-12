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В здании НИИ в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

Было эвакуировано 200 человек
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Открытое горение в здании Центрального НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге ликвидировано. Ведется проливка сгоревших конструкций, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 12:37 (10:37 мск) пожарные справились с огнем в административном здании на ул. Студенческой, 51. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается. Благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре удалось своевременно организовать эвакуацию людей из горящего здания", - говорится в сообщении.

Из здания были эвакуированы 200 человек. Площадь пожара составила около 60 кв. м.

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