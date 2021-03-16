На Урале уволили полицейского, ударившего ножом посетителя кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудник полиции, обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью после удара ножом посетителя ресторана в городе Заречном Свердловской области, уволен из органов МВД. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным сведениям, ночью 6 февраля в одном из ресторанов города Заречный между двумя мужчинами произошел конфликт. По его окончании молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, а вслед за ним вышел и неизвестный, который догнал его и нанес удар ножом в поясничную область, после чего скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник местного отдела полиции, его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудниками уголовного розыска города Заречный по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью действительно был задержан дежурный территориального отдела внутренних дел. <…> По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой ныне обвиняемый уже уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава пятеро его непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщил Горелых.

По данным старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, были проведены несколько экспертиз. Вину в совершенном преступлении бывший полицейский признал, возместив пострадавшей стороне причиненный вред.

Как прокомментировала старший помощник прокурора области Марина Канатова, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия"). "Уголовное дело направлено в Заречный районный суд для рассмотрения по существу", - добавила Канатова.