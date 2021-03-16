Названа вероятная причина схода с рельсов почти 20 вагонов в Челябинской области

ТАСС, 16 марта. Излом рельса мог стать причиной схода почти 20 вагонов с углем грузового поезда в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России во вторник.

По уточненным данным Южно-Уральской железной дороги, во вторник в 4:36 (2:36 мск) на перегоне Сыростан - Хребет в Челябинской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. После этого ряд поездов было решено направить по альтернативным маршрутам, а движение нескольких пригородных поездов было временно отменено.

"Предварительной причиной схода явился излом рельса. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты обломки рельса со следами излома, регистраторы переговоров, кассета со скоростемерной лентой локомотива, которая направлена для расшифровки, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников транспортной полиции.

По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба").