Пожар в многоквартирном доме в Салехарде полностью ликвидировали

ТАСС, 18 марта. Пожар в многоквартирном жилом доме в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 15:28 (13:28 мск) объявлена полная ликвидация пожара на площади 540 кв. м", - сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в многоквартирном доме в Салехарде поступила в 13:50 (11:50 мск) 17 марта. В 15:38 (13:38) того же дня пожарные локализовали распространение огня в жилом доме на площади 400 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

По данным пресс-службы городской администрации, всем жильцам предложено расселение в гостиницах "Обь" и "Юлана". Кроме того, для пострадавших от пожара предусмотрена материальная помощь в размере 50 000 рублей на семью, на одиноко проживающего гражданина - 20 000 рублей.