После пожара в Сургуте возбудили уголовное дело

ТАСС, 20 марта. Уголовное дело об умышленном убийстве, совершенном общеопасным способом, возбуждено после пожара в Сургуте. Установлено, что был совершен поджог, в результате которого погиб человек и пострадали еще восемь, сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в областном ГУ МЧС сообщали, что в результате пожара площадью 3,6 тыс. кв. м в двухэтажном административно-бытовом здании на улице Промышленной в Сургуте пострадали семь человек.

"Следственным отделом по городу Сургут следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по факту поджога в здании общежития в Сургуте возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство, совершенное общеопасным способом"). Установлено, что 20 марта 2021 года, около 4 часов утра, 42-летний житель города Сургута совершил поджог помещения общежития ООО "Главснаб", расположенного на втором этаже дома 16 на улице Промышленной. В результате совершенного преступления погиб мужчина, личность которого устанавливается. Кроме того, в результате возникшего пожара пострадали еще восемь человек, проживавших в указанном общежитии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержан подозреваемый мужчина. "Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступлении", - добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 04:15 по местному времени (02:15 мск). Из здания эвакуировались 25 человек. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение на втором этаже, в 07:12 (05:12 мск) открытое горение на площади 3,6 тыс. кв. м было ликвидировано. Для обогрева людей был привлечен автобус и развернут пункт временного размещения на базе средней школы № 29.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, второй этаж здания был приспособлен для проживания людей.