Поставки вакцины "Спутник V" в Нижневартовск ожидают в течение двух недель

По его словам, поставка в Югру новой партии вакцины ожидается в течение одной-двух недель. "91% вакцины, поступившей ранее в регион, уже использован. Ждем новых поставок", - сказал он.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 марта. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" закончилась во втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа - Нижневартовске. В лист ожидания записались уже более 4 тыс. человек, желающих привиться от коронавируса, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По данным на сайте департамента здравоохранения Югры, Нижневартовск всего получил чуть более 8,1 тыс. доз вакцины "Спутник-V". Первым компонентом было привито 8 тыс. жителей, а полностью завершили вакцинацию - 7,2 тыс. человек. При этом вторую дозу вакцины ожидают еще 927 человек. "Сейчас в листе ожидания насчитывается более 4 тыс. человек. В приоритетном порядке прививаться будут граждане категории риска (пожилые люди в возрасте старше 65 лет и имеющие хронические заболевания), а также молодые люди, подлежащие весеннему призыву", - уточняется на сайте.

Как сообщал ТАСС, всего в Югру ранее поступило 63,3 тыс. доз вакцины "Спутник V". Всего в первом квартале текущего года Югра суммарно ожидает получить до 109 тыс. доз вакцины "Спутник V" для массовой вакцинации от коронавируса жителей, в том числе граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В ХМАО организована работа 90 стационарных прививочных кабинетов и 27 мобильных прививочных бригад. В удаленные и труднодоступные территории доставлено более 15 тыс. доз вакцины, всего до 20 апреля планируется привить около 30 тыс. жителей.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 12 место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 21 марта зарегистрировано 53 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 77 за последние сутки. Умерли 779 человек, 51 936 пациентов выздоровели. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.