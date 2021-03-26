Массовая вакцинация от коронавируса начнется в выходные в торговых центрах Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в торгово-развлекательных центрах Челябинска начнется в выходные, с понедельника к ней подключатся торговые объекты в других городах региона, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

"Видим, что динамика поступления вакцины наметилась, мы начнем более активную кампанию по вакцинации, считаю это принципиальным. Основной упор мы делаем на лиц "60 плюс", при этом есть возможность записаться через сайт "Госуслуги" и поставить прививку в одном из наших центров вакцинации, которые развернуты в регионе, их больше 60. Вместе с увеличением поставок вакцины планируем увеличить в два раза количество мест, где можно [сделать] прививку. <…> Со следующей недели в ряде других ТРК по всему региону начнем вакцинировать наших граждан", - цитирует губернатора Челябинской области Алексея Текслера пресс-служба.

Отмечается, что в предстоящие выходные вакцинация от коронавирусной инфекции пройдет в ТРК Челябинска. Всем желающим при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

По данным областного Минздрава, в регионе подтвержден 55 981 случай заражения коронавирусом (плюс 136 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 49 585 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Продолжает лечение 4 051 человек.