Экс-глава тюменской полиции Алтынов не признал вину по делу о получении взятки

ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов не признал вину по делу о получении взятки в крупном размере, обвинение попросило назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда во вторник.

"Юрий Алтынов выступил в суде с последним словом, он продолжает отрицать свою вину. Государственное обвинение попросило Центральный районный суд Тюмени назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовать на 4 млн 197 тыс. 760 рублей и лишить звания "генерал-майор полиции", а его подельнику Валерию Калалбу назначить 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовать на 4 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, приговор подсудимым планируется вынести в конце апреля текущего года.

21 ноября 2019 года Юрий Алтынов был задержан оперативниками РУФСБ по Тюменской области в связи с расследованием уголовных дел в отношении заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД Тюменской области Дмитрия Габова и директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис", руководителя тюменского филиала байк-клуба "Ночные волки" Валерия Калалба.

22 ноября 2019 года Ленинский районный суд Тюмени отправил Алтынова под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ.