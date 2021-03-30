Югра ожидает поставки 18,6 тыс. доз вакцины "Спутник V" до 21 апреля

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, вакцина "Спутник V" закончилась во втором по численности населения городе Югры - Нижневартовске. В лист ожидания записались уже более 4 тыс. человек, желающих привиться от коронавируса. Вакцина закончилась в Сургуте и ряде других территорий, где также идет запись в лист ожидания. Жители активно интересуются возможностью привиться.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа ожидают поступления 18,6 тыс. доз вакцины "Спутник V" с 1 по 21 апреля. Также регион сейчас определяет регионы страны, в которые смогут поехать отдыхать школьники после смягчения связанных с коронавирусом ограничений, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

"За весь период в Югру поступило 72,8 тыс. доз вакцины. С 1 по 21 апреля в Югру должно поступить еще 18,6 тыс. доз вакцины", - сказала глава региона во время заседания регионального оперативного штаба.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский отметил, что сейчас продолжается вакцинация удаленных территорий региона. Как ранее сообщал ТАСС, в Югре организована работа 90 стационарных прививочных кабинетов и 27 мобильных прививочных бригад. В удаленные и труднодоступные территории доставлено более 15 тыс. доз вакцины, всего до 20 апреля планируется привить около 30 тыс. жителей.

Также Комарова отметила, что согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 24 марта 2021, школьники теперь могут летом поехать на отдых и оздоровление в организации за пределы места проживания в другие регионы страны, а разрешенное количество детей в отрядах увеличено с 50% до 75% от установленного. "Поручаю департаменту образования и молодежной политики Югры во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по региону определить перечень регионов России, на территории которых может быть организован летний отдых детей и молодежи автономного округа, с учетом требований главного санитарного врача и главного санитарного врача принимающей страны", - заявила глава региона.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 30 марта зарегистрировано 54 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 75 за последние сутки. Умер 781 человек, 52 583 пациента выздоровели. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний и органных залов, разрешена с учетом заполняемости не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.