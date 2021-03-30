В аэропорту Екатеринбурга открыли пункт вакцинации от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла во вторник.

"В международном аэропорту Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") теперь можно не только сдать тест на коронавирус, но и пройти вакцинацию от COVID-19 - необходимые условия созданы в здравпункте аэропорта. Первая партия препарата сделает вакцинацию более доступной для сотрудников аэропорта и свердловчан, которые отправляются или возвращаются из поездки", - говорится в сообщении.