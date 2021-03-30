В аэропорту Екатеринбурга открыли пункт вакцинации от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла во вторник.
"В международном аэропорту Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") теперь можно не только сдать тест на коронавирус, но и пройти вакцинацию от COVID-19 - необходимые условия созданы в здравпункте аэропорта. Первая партия препарата сделает вакцинацию более доступной для сотрудников аэропорта и свердловчан, которые отправляются или возвращаются из поездки", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что пункт вакцинации располагается на первом этаже терминала внутренних авиалиний и работает в будние дни с 13:00 до 19:00 по местному времени. Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вакцины вводится там же через 21 день после первой инъекции. "Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС. Перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр", - добавили в пресс-службе.
Аэропорт Кольцово - первый региональный аэропорт России, в котором начал работу прививочный пункт. В Кольцово принимаются все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса. На территории аэропорта обязательно ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции. В аэровокзальном комплексе работают три пункта тестирования методом ПЦР на коронавирусную инфекцию.
По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 82 387 случаев заражения коронавирусом. Общее число выписанных достигло 75 711, 2 726 пациентов умерли.