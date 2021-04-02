В Свердловской области от коронавируса привились более 164 тыс. жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 164 тыс. жителей Свердловской области привились от коронавируса с начала вакцинации, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

"Завершили вакцинацию - более 164 тыс. человек, привиты первым компонентом - 210 748 человек", - сказали в оперштабе.

В регионе вакцинация началась в конце января, и за месяц, до начала марта, более 78 тыс. человек привились от коронавируса, сообщали ТАСС в оперштабе.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев заражения коронавирусом превышает 82 тыс. В регионе продолжают действовать ограничения, в том числе 75-процентная посещаемость мероприятий, масочный режим, социальное дистанцирование в местах массового скопления людей. Самоизоляция для граждан из групп риска носит рекомендательный характер.