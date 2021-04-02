Оправданный по уголовному делу экс-мэр Сургута требует через суд извинений у прокурора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) 20 апреля рассмотрит ходатайство бывшего главы Сургута Дмитрия Попова, оправданного ранее по делу о превышении полномочий. Он просит местного прокурора принести от имени государства извинения за причиненный вред, сообщается на сайте Сургутского городского суда.

"В Сургутский городской суд поступило ходатайство Дмитрия Попова в возмещении имущественного вреда реабилитированному, обязании прокурора Сургута принести от имени государства извинения за причиненный вред. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 20 апреля в 16:00", - сказано в сообщении.

Сургутский городской суд 3 сентября 2020 года полностью оправдал бывшего главу города Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости. Как сообщал ТАСС адвокат Владимир Яремаченко, Попов был оправдан по всем трем эпизодам. 3 декабря суд ХМАО отклонил жалобу прокуратуры на оправдательный приговор.

По версии следствия, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. кубометров песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. В результате незаконных действий Попова причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

6 мая 2016 года Попов ушел в отставку по собственному желанию из-за уголовного дела. Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он был в процессе в статусе свидетеля.

Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовали около трех лет, все это время бывший мэр находился под подпиской о невыезде.