На Урале зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили случай заражения британским штаммом коронавируса в Екатеринбурге, заболевшая прибыла на Урал из Турции, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона. Это первый случай заражения британским штаммом на Урале.

"По информации, полученной из ФБУН "Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора, в одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ № 40 по эпидпоказаниям", - сказали в оперштабе.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 330, за последние сутки выявлено 138 новых случаев COVID-19.