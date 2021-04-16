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В Екатеринбурге открылся специализированный пункт вакцинации от COVID-19 для пожилых

Его организовали на площадке Центра культуры "Эльмаш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга старше 60 лет впервые смогут привиться от коронавирусной инфекции в специализированном пункте. Это позволит им отказаться от посещения поликлиник для получения вакцины, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информационной политики администрации города.

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"Для людей старше 60 лет медицинские работники стараются создать специальные условия, чтобы тем не приходилось без необходимости бывать в поликлиниках. Сегодня в Орджоникидзевском районе стартовал пилотный проект: на площадке Центра культуры "Эльмаш" городская больница № 23 совместно с районным советом ветеранов организовала пункт вакцинации для горожан пожилого возраста. Мы оценим опыт его работы, чтобы затем распространить эту методику по всем районам", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача городского центра медицинской профилактики Александра Харитонова.

По его словам, это первый специализированный пункт вакцинации в Екатеринбурге для жителей старше 60 лет. Он также отметил, что в поликлиниках города доступна вакцина "Спутник V". "Она поступает стабильно, в ближайшие дни ожидается очередная партия", - отметил Харитонов.

По данным на вечер 15 апреля, в Екатеринбурге первым компонентом вакцины привиты более 110 тыс. человек и около 78 тыс. - вторым.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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