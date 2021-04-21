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В Челябинскую область впервые поступила партия "Эпиваккороны"

Вакцину направят в 29 медицинских организаций
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Вакцина от коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" впервые поступила в Челябинскую область. Регион получил около 5 тыс. доз вакцины, сообщили ТАСС в пресс-службе челябинского Минздрава в среду.

"Всего в Челябинскую область направлено 258 222 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из которых 255 792 компонента вакцины "Гам-ковид-вак" и 2 430 комплектов вакцины "Эпиваккорона" (4 860 доз)", - сказали в пресс-службе.

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Там уточнили, что ранее область получала только "Гам-ковид-вак". "Вакцина "Эпиваккорона" направлена в 29 медицинских организаций области: больницы Челябинска получили от 100 до 730 доз в зависимости от прикрепленного населения, в больницы Магнитогорска и Златоуста поступило от 250 до 300 единиц препарата. В медучреждения населенных пунктов, таких как Варна, Долгодеревенское и Еткуль, поступило от 50 до 250 доз", - пояснили в пресс-службе.

Вакцина, по данным регионального Минздрава, поступает на областной аптечный склад, далее ее распределяют по медицинским организациям и развозят специализированным транспортом. Поставки вакцины осуществляются в регулярном режиме.

Всего в Челябинской области подтверждено 59 135 случаев заражения коронавирусом. За все время 53 455 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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