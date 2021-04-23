Против замдиректора Сургутского музыкально-драматического театра возбудили дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора Сургутского музыкально-драматического театра, он подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора Сургутского музыкально-драматического театра. Он подозревается по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заместитель директора по административно-хозяйственной части в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тыс. рублей в качестве части взятки в ранее оговоренной сумме 450 тыс. рублей за составление актов о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. "При этом фактически работы не были выполнены и в актах отражены недостоверные сведения, а денежные средства были получены в качестве условия о дальнейшем финансировании и предоставлении предпринимателю объема работ", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, в служебных помещениях учреждения, а также по месту жительства подозреваемого проводятся обыски для изъятия документации, имеющей отношение к преступлению, и иных доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

По данным на сайте Сургутского музыкально-драматического театра, заместителем директора по административно-хозяйственной части является Александр Лычкатый.

Сургутский музыкально-драматический театр создан на основании распоряжения губернатора ХМАО от 1999 года. Считается самым крупным театром в Югре. В репертуаре - классика, современная драматургия, комедийные, музыкальные, поэтические, детские спектакли. Театр сотрудничает с режиссерами Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Литвы, Чехии, Германии, Франции, Египта.