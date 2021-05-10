В МЧС установили причину задымления и запаха гари в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Задымление, которое наблюдается в Екатеринбурге с утра 10 мая, вызвано природными пожарами. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Утром жители города и его окрестностей жаловались на едкий запах гари и задымление.

"Смог на территории Екатеринбурга вызван природными пожарами. Всего на территории Свердловской области действуют семь природных пожаров. Все они локализованы. Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что принимаются все меры к ликвидации пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. В департаменте информационной политики Свердловской области в свою очередь сообщили журналистам, что дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров, действующих в Курганской области.

В сообщении, опубликованном на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, говорится, что в ближайшие дни характер погоды в южной половине Свердловской области почти не изменится. "Погоду определяет периферия антициклона, атмосфера устойчива, ветер слабый, это мешает перемешиванию приземного слоя атмосферы и ее очищению", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, в городе к полудню дымка почти рассеялась, однако в воздухе остается запах гари.