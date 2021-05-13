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Защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обжаловала его арест

В среду Октябрьский районный суд города назначил ему по девять суток административного ареста за организацию двух несогласованных акций
Евгений Ройзман (в центре) Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгений Ройзман (в центре)
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Жалобы на административный арест экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в четверг.

"В Октябрьский суд поступили жалобы на аресты, в ближайшие дни [жалобы] придут к нам на рассмотрение", - сказали в пресс-службе.

В среду Октябрьский районный суд города назначил по девять суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля. Сроки административных арестов, назначенных гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно. Ройзман проведет под арестом девять суток.

26 марта суд признал Ройзмана виновным по двум административным делам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга") за участие в акциях 23 и 31 января и оштрафовал его в общей сложности на 40 тыс. рублей. Позднее представитель защиты Ройзмана направила апелляционные жалобы на штрафы.

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РоссияСвердловская область
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