После стрельбы во дворе жилого дома в Тюмени возбудили уголовное дело

ТЮМЕНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после стрельбы во дворе жилого дома в Тюмени, в результате которой пострадавший получил множественные ранения из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). <...> В настоящее время личности участников происшествия установлены", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночное время 13 мая во дворе жилого дома, расположенного на улице Клары Цеткин в Тюмени, мужчина получил множественные огнестрельные ранения. По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением травматического оружия.

Ранее в пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщали, что информация диспетчеру скорой помощи поступило ночью 13 мая. На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в 00:26. После осмотра и оказания помощи 33-летнего мужчину доставили в ОКБ №2, где у него диагностировали множественные ранения в области шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пациент получает необходимое лечение в условиях реанимации.