В прокуратуре назвали возможную причину пожара в восьмиэтажном доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем граждан в квартире могло стать причиной пожара в жилом восьмиэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области в пятницу.

"Рассматривается еще одна версия - неосторожное обращение с огнем в квартире, которая в настоящее время горит. Точная причина и очаг возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило около 11:00 мск. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке многоквартирного дома номер 19 на ул. Шейнкмана в Екатеринбурге. В настоящее время огонь распространился в одну из квартир на верхнем этаже здания. Произведена эвакуация жителей дома, погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 500 кв. метров.

По данному факту региональной прокуратурой проводится проверка. В тушении задействованы более 40 человек, на место ЧП направлены дополнительные силы пожарных.