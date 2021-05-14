В Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного жилого дома

ТАСС, 14 мая. Возгорание кровли восьмиэтажного многоквартирного жилого дома произошло в Екатеринбурге. Спасатели пытаются локализовать пожар, проводится эвакуация жителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 12:56 (10:56 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Шейнкмана. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут. Было установлено, что горит кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 500 кв. м, уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м", - сказал собеседник агентства. Пожарные принимают меры для локализации пожара.

В новость были внесены изменения (12:17 мск) - добавлена информация о площади пожара.