Пожар в жилом доме в Екатеринбурге локализовали

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пожар в жилом многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге локализован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Локализация объявлена в 13:24 мск. "Площадь пожара составила 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожарные принимают все меры для ликвидации открытого горения. "Звеньями газодымозащитной службы были спасены шесть человек, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно", - отметили в ведомстве.

Тушение осложняется плотной задымленностью. На месте пожара продолжает функционировать штаб пожаротушения. Кроме того, на месте работают психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 11:00 мск. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке многоквартирного дома номер 19 по улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Огонь распространился в одну из квартир на верхнем этаже. Произведена эвакуация жителей дома, погибших и пострадавших нет. По факту пожара региональная прокуратура проводит проверку.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области добавили, что для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 75 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 61 человек и 17 единиц техники.