Вертолет сбросил 300 тонн воды на лесной пожар в Тюменской области

ТАСС, 15 мая. Вертолет поднял из озера Андреевское в Тюменской области 300 тонн воды и сбросил на пожар рядом с водоемом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"На месте возгорания проводятся опашка, тушение и окарауливание территории. Угрозы населенным пунктам нет <…> Вертолет Ми-26 набирал воду в озере Андреевском. За один раз получалось поднять и сбросить 15 тонн воды. До наступления темноты авиамашина сбросила на огонь суммарно 300 тонн воды", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области, огонь быстро распространяется, но угрозы населенным пунктам нет. В региональном ГУ МЧС уточняли, что площадь пожара составляет 100 га.

На месте возгорания работает свыше 150 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России порядка 20 единиц техники и более 60 человек личного состава. К тушению привлечена авиация - вертолеты Ми-8 и Ми-26. По данным Минобороны РФ, для создания минерализованных полос привлечены семь единиц спецтехники инженерных войск, задействовано более 250 курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом. За сутки в регионе возникло 18 новых лесных и ландшафтных пожаров.