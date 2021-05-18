В Кургане мобильные бригады медиков начали выезжать в школы для вакцинации педагогов

ТАСС, 18 мая. Мобильные бригады медиков начали выезжать в школы и детсады Кургана для вакцинации от коронавируса учителей и педагогов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

"Педагогов курганских школ и детсадов вакцинируют от COVID-19 по месту работы. В образовательные учреждения, где коллективы приняли решение массово поставить прививку в мае, выезжает мобильная бригада медицинских работников Курганской поликлиники № 2. Первыми сегодня, 18 мая, ее встретили сотрудники школы № 7 микрорайона Заозерный. В ближайшее время мобильные бригады выедут в школы № 5, 8, 22, 26, 43, 47 и 52, коллективы которых выразили желание пройти вакцинацию", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вакцинация добровольна. Совместно с департаментом образования и науки медики спланировали графики выездов по учебным заведениям города. "Педагоги относятся к группе риска - они много контактируют с детьми, которые часто болеют коронавирусом в легкой форме, бессимптомно, и родителями учеников. Нам очень важно, чтобы учителя были здоровы", - сказал заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

В целом в регионе уже более 4,5 тыс. педагогических работников получили вакцину, часть из них прошли полный курс вакцинации.

В правительстве добавили, что в поликлинику поступили заявки на вакцинацию от санаториев и детских лагерей, которые заинтересованы в том, чтобы обезопасить своих сотрудников в летний период.

Ранее в Кургане также открылись пункты вакцинации от ковида в МФЦ и нескольких торговых центрах. В правительстве региона отмечали, что первую дозу вакцины "Спутник V" уже получили более 80 тыс. жителей области, а 60 тыс. человек завершили вакцинацию. С начала пандемии в Курганской области суммарно зафиксировали 20 989 случаев заражения коронавирусом.