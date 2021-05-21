СК возбудил уголовное дело после возгорания на месторождении в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания одной из емкостей на Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

"По факту хлопка в емкости газового сепаратора следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности")", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, в среду днем во время проведения осмотра газового сепаратора на месторождении АО "Самотлорнефтегаз" в Нижневартовском районе Югры произошло воспламенение и хлопок газо-воздушной смеси. В результате двое сотрудников подрядной организации ООО "Уральский центр промышленной безопасности", находившихся внутри емкости, получили тяжелые ожоги и были госпитализированы, еще двое работников нефтедобывающего предприятия получили незначительные травмы.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону, возгорание одной из емкостей на Самотлорском месторождении могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Это одна из основных версий произошедшего, сейчас проводятся соответствующие экспертизы. В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах региона уточнил, что в баке сепаратора, в котором в момент происшествия находились двое сотрудников подрядной организации, проводившие обследование емкости, была найдена зажигалка.

В пресс-службе Нижневартовской окружной клинической больницы ТАСС отмечали, что состояние двух пострадавших оценивается врачами как стабильно тяжелое, но угрозы их жизни нет. Состояние третьего пострадавшего - средней степени тяжести, он находится в хирургическом отделении больницы. В департаменте здравоохранения Югры ТАСС ранее уточняли, что состояние четвертого пострадавшего - легкой степени тяжести, он лечится амбулаторно.

В свою очередь в компании "Самотлорнефтегаз" пояснили ТАСС, что четыре работника компании и подрядной организации получили ожоги легкой и средней степени при проведении плановых регламентных работ по диагностике сепаратора на Самотлорском месторождении. По данным компании, угроза окружающей среде отсутствует. Объекты нефтегазодобычи работают в штатном режиме. Для выяснения причин произошедшего на предприятии создана комиссия.