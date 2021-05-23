Площадь лесных пожаров в Югре с пятницы выросла в 7 раз

ТАСС, 23 мая. Площадь лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) с пятницы выросла почти до 930 га. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона в воскресенье.

В пятницу действовало пять лесных пожаров площадью 133,2 га на территории Кондинского, Советского и Урайского лесничеств.

"По данным на 09:00 (07:00 мск) 23 мая, на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано 6 лесных пожаров площадью 927,1 га, из них одно возгорание на территории Сургутского лесничества площадью 7,1 га уже локализовано. Наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе. На землях лесного фонда муниципального образования действует 4 возгорания площадью 915 га. Причина пожаров - грозовые разряды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Отмечается, что в ликвидации задействованы три вертолета Ми-8, три самолета АН-2. Авиалесоохрана Югры круглосуточно патрулирует леса с воздуха, используя системы дистанционного космического мониторинга.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 37 лесных пожаров общей площадью 624,5 га (238 га - нелесная площадь). Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.