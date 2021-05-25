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Вакцинация от коронавируса в России

Жителей Югры начали вакцинировать от коронавируса на дачах

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры, в мобильном пункте вакцинации будет врач и медсестра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) начал работать в дачных кооперативах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

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Ранее вакцинация жителей Югры от коронавируса в дачных кооперативах не проводилась.

"Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 Сургутской городской поликлиники № 1 начал свою работу на территории дачных кооперативов. В рамках мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции автобус "ПАЗ" переоборудован под мобильный пункт вакцинации", - говорится в сообщении.

По данным департамента, штат вакцинальной бригады состоит из врача и медицинской сестры, у которых имеется все необходимое оборудование, включая расходные материалы. "Сегодня мы готовим график работы мобильного пункта на месяц вперед, чтобы дачники и из других кооперативов смогли обезопасить себя и своих близких от опасного заболевания", - приводятся в сообщении слова главного врача Сургутской городской поликлиники № 1 Максима Слепова.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев в сутки. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 25 мая зарегистрировано 57 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 55 925 человек выздоровели, 797 - умерли.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округВакцинация от коронавируса в России
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