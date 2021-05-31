Пилот мотопараплана, потерпевшего крушение под Екатеринбургом, умер от полученных травм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Пилот мотопараплана, который вечером 29 мая потерпел крушение под Екатеринбургом, умер от полученных травм. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 29 мая 2021 года в вечернее время в лесном массиве на территории городского округа Первоуральска Свердловской области произошло крушение тандемного параплана, находящегося под управлением 41-летнего пилота. В результате авиационного происшествия параплан разрушен. Осуществлявшие полет пилот и 28-летний пассажир получили телесные повреждения. <...> Пилот от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилот задел крылом дерево, в результате чего мотопараплан упал. Пилот был госпитализирован с диагнозом "перелом основания черепа" и находился в коме. Второй пострадавший самостоятельно покинул место крушения, госпитализация ему не понадобилась.

В ведомстве добавили, что по факту крушения параплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Следователи провели осмотр места происшествия, параплана, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.