Девять неисправных автобусов выявила проверка на Урале после ДТП с семью погибшими

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники госавтоинспекции выявили девять транспортных средств с техническими неисправностями в Свердловской области в ходе проверки, проведенной после ДТП с автобусом в Лесном, где погибли семь человек. Еще два автобуса не прошли техосмотр, а один из автобусов не имел ОСАГО, сообщили ТАСС пресс-службе госавтоинспекции Свердловской области.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"Всего проверено 125 автобусов. Сотрудниками ГИБДД за нарушения ПДД составлено 27 административных материалов на водителей автобусов. В ходе проверки документов и технического состояния выявлено девять транспортных средств с техническими неисправностями (ст. 12.5 КоАП РФ), девять фактов нарушений правил использования тахографов (ст. 11.23 КоАП РФ), два нарушения проведения предрейсового медицинского осмотра (ст. 12.31.1 КоАП РФ), один - без ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ), два - без техосмотра (ст. 12.1 КоАП РФ)", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего собрано 12 материалов для привлечения к административной ответственности должностных лиц пассажирских предприятий.

Также за нарушения транспортного законодательства специалисты Ространснадзора составили 16 административных материалов на водителей. Три автобуса были отправлены на спецстоянку из-за отсутствия у них лицензии на перевозку пассажиров.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. На месте погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены три уголовных дела, директор АТП и механик арестованы.