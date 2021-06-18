Пункты вакцинации от COVID-19 будут работать на Ural Music Night в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут работать на фестивале Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 25 июня. Об этом сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург в эфире городского портала E1.ru в пятницу.

"Мы размещаем пункты вакцинации. Они появятся в центральном парке культуры и отдыха, где будет выступать группа "Каста", возле инфоцентра, который сейчас монтируется. Также будут пункты в Ельцин Центре и на Октябрьской площади, где выступит Леонид Агутин", - рассказал Горенбург.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль в России.

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. На нем выступили около 1,6 тыс. музыкантов на 50 площадках, максимальное число зрителей составило около 170 тыс. человек. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.

За все время в Свердловской области было зафиксировано 91 282 случая заражения коронавирусом. Общее число выписанных достигло 85 125 человек, 3 636 человек умерли.