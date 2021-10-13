Центр биомедицинских технологий в Югре начнут возводить в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Научно-технологический центр биомедицинских технологий для развития технологической основы новой медицины, нацеленной на повышение качества жизни населения, начнут создавать в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в 2022 году. Окончание работ запланировано на 2024 год, на них будет направлено более пяти млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.

"Начало строительства центра высоких биомедицинских технологий запланировано на 2022 год. Его планируется завершить в 2024 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данный объект будет построен в Сургуте в рамках реализации масштабного инфраструктурного проекта - научно-технологического центра (НТЦ).

"На строительство центра высоких биомедицинских технологий уже запланировано 5,2 млрд рублей в бюджете Югры", - уточнил он.

В сентябре 2020 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что в Сургуте будет создан научно-технологический центр биомедицинских технологий для развития технологической основы новой медицины, нацеленной на повышение качества жизни населения. По его словам, данный центр позволит Югре встроиться в большую национальную программу развития биотехнологий, в том числе геномных. Фальков отмечал, что будущий центр заручился поддержкой со стороны как партнеров, среди которых Курчатовский институт, так и со стороны министерства.

Научно-технологический центр, который расположится в Сургуте, - инфраструктурный проект, направленный на создание инновационной экосистемы высшего образования, науки и технологического предпринимательства. Планируется, что центр объединит усилия более 200 генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов в области персонализированной медицины и инженеров. В его состав войдут лаборатории - молекулярно-генетических методов исследования, клеточных технологий, микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии и лаборатория биоинформатики. Основополагающим звеном в инфраструктуре центра станет биобанк. Кроме того, на его территории планируется размещение технопарка, научно-производственных подразделений компаний, жилых, социальных и других инфраструктурных объектов.

Основным исполнителем проекта является фонд научно-технологического развития Югры.