Защита Ройзмана подала жалобу на его арест

Жалоба подана в Ленинский районный суд, который ранее назначил бывшему главе города административный арест на 14 суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Защита бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) подала жалобу на решение Ленинского районного суда о его аресте на 14 суток по административному делу. Об этом сообщил ТАСС адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему главе города административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях.

"Да, действительно, жалоба уже подана в Ленинский районный суд", - сказал он.

Ранее полиция задержала Ройзмана и составила административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Основанием стал пост в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный, как считают правоохранители, на странице бывшего мэра. В Ленинском районном суде сторона защиты указала, что сотрудники полиции не запросили информацию о реальных владельцах группы в соцсети. Кроме того, в протоколе отсутствуют дата и время его составления, а срок давности правонарушения уже истек, утверждает Идамжапов. Ройзман также отметил, что он не зарегистрирован в соцсети "ВКонтакте" и не имеет отношения к указанной группе.

В 2022 году в отношении Ройзмана также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное на канале Ройзмана на YouTube. Суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.