На Тюменском нефтегазовом форуме подпишут соглашения о наполнении индустриальных парков

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют подписать соглашения с потенциальными резидентами индустриальных парков региона на полях Тюменского нефтегазового форума, который пройдет с 19 по 20 сентября. Об этом в понедельник сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Дополнительно в рамках форума планируется к подписанию ряд соглашений с потенциальными резидентами индустриальных парков Тюменской области. Опыт компаний "Энерготехсервис", "Альфа-Кинетика", "Сиббурмаш" показывает, что форум стал полноценным инструментом заполнения наших индустриальных парков - "Боровский", где осталась всего одна свободная площадка, и "Богандинский", куда мы сейчас начали привлекать резидентов", - сказал он.

По его словам, также в этом году планируется подписать ряд соглашений с нефтегазовыми компаниями. "Это соглашение о сотрудничестве с компанией "Сургутнефтегаз", включающее в себя дорожную карту по расширению использованию компанией продукции и услуг тюменских предприятий. Это и соглашение о взаимном сотрудничестве с "Газпром нефтью" при реализации инвестиционного проекта по строительству в Тюмени центра исследования пластовых систем", - уточнил Моор.

В Тюменской области действуют три индустриальных парка, которые расположены в Тюмени и поселках Боровский и Богандинский Тюменского района. Резиденты этих парков получают существенные налоговые льготы и дешевые земельные участки с уже подведенными инженерными сетями и коммуникациями.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса.

Традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.