Эксперт: избрание Высокинского мэром Екатеринбурга завершит управленческий кризис в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Избрание мэром Екатеринбурга 45-летнего Александра Высокинского, который ранее занимал пост заместителя губернатора Свердловской области, завершит управленческий и политический кризис в городе. Такое мнение выразил ТАСС директор уральского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин.

Во вторник депутаты гордумы избрали Высокинского мэром Екатеринбурга, таким образом он стал первым главой города после отмены прямых выборов. С 22 мая бывший мэр города Евгений Ройзман ушел в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. С тех пор полномочия главы города временно исполнял Виктор Тестов.

"С его избранием [Высокинского] закончится управленческий, политический кризис в Екатеринбурге. Высокинский, как человек здравомыслящий, не настроен "махать шашкой", а, наоборот, настроен на диалог. <…> Все политические противоречия, которые были, остаются в прошлом, это очень радует, потому что мы потеряли много времени на эти политические дрязги, которые по большому счету останавливали развитие Екатеринбурга и области в целом", - сказал Гагарин.

По его мнению, Высокинский соответствует определению "сильный мэр", его кандидатура "является привлекательной и для городской, и для областной команды". "Он обладает всеми необходимыми способностями, опытом, он открыт для диалога с любыми социальными сообществами. <…> Здравый смысл, политическая целесообразность и желание реализовывать большие крупные проекты - они все-таки победили, это победа тех политический сил, которые ориентированы на развитие Екатеринбурга и области", - пояснил собеседник агентства.

Гагарин отметил, что избрание мэра Екатеринбурга через голосование депутатов гордумы было необходимым, потому что прежний опыт прямых выборов показывал "незрелость политической культуры избирателей". "Опыт такого голосования для нас стал поучительным и, надеюсь, будет успешным. <…> Избрание Высокинского - это торжество идеи, когда выбираются действительно достойные. Это правильная идея, потому что в этом случае мы лишены популизма, несбыточных обещаний", - добавил эксперт.

Высокинский был одним из трех кандидатов, которых конкурсная комиссия рекомендовала для избрания на пост мэра Екатеринбурга. Также на эту должность претендовали заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. За Высокинского 25 сентября проголосовали все 36 депутатов гордумы. Ранее он работал заместителем главы администрации города, курировал вопросы экономики и финансов, с февраля 2016 года стал вице-премьером председателя правительства области, а потом - заместителем губернатора региона.