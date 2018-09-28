Депутаты Миасса избрали нового главу взамен попавшего под следствие в мае

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Собрание депутатов города Миасса Челябинской области, где с середины мая бывший городской глава находится под следствием по делу о превышении полномочий, со второй попытки выбрало новым главой временно исполнявшего обязанности Григория Тонких. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в собрании.

Прежний глава Миасса Геннадий Васьков 15 мая этого года постановлением суда был помещен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновник написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно было удовлетворено. Первый конкурс на должность главы, проходивший в начале июля, не состоялся: депутаты не смогли определить победителя путем голосования. Был объявлен второй конкурс.

"Сейчас подсчет голосов уже окончен. Объявлено, что большинство, то есть 21 депутат, проголосовали за Григория Тонких. Таким образом, он избран новым главой", - сказала собеседница агентства.

Григорию Тонких 45 лет. Он окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности "электрические станции". В 2015 г. прошел обучение по подготовке кадрового резерва глав муниципальных образований при правительстве Челябинской области. Дважды был избран в городское собрание депутатов.

Миасс расположен в 96 км от Челябинска. Население - около 167 тыс. человек. В городе находится 572 промышленных предприятия.