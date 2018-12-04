Челябинский коллекционер осужден за то, что обманом завладел фрагментом метеорита

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд в Челябинске признал одного из коллекционеров виновным в том, что он, оказывая консультации государственному музею, обманом унес в свою коллекцию фрагмент метеорита "Челябинск", который упал в феврале 2013 года на территории региона. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-служба управления ФСБ России по области.

"Центральный районный суд Челябинска признал жителя Челябинской области, коллекционера, виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Он оказывал консультационную помощь государственному историческому музею Южного Урала, где хранятся фрагменты метеорита. Из запасников он обманом унес фрагмент метеорита весом около 2,5 кг. Суд приговорил его к лишению свободы на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что фрагмент метеорита, являющийся вещественным доказательством, по решению суда будет возвращен в музей после вступления приговора в законную силу.

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.