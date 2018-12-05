УрФУ намерен развивать работу с талантливыми детьми из регионов РФ в учебно-научном центре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) намерен расширить возможности обучения детей с одаренными возможностями из регионов РФ, сообщил ТАСС в среду директор СУНЦ Андрей Мартьянов.

4 декабря центр посетил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он отметил, что "внешний облик здания, те условия, в которых учатся и живут учащиеся центра, оставляют желать лучшего" и призвал усовершенствовать механизм финансирования для развития инфраструктуры учреждения.

"Под большие задачи требуется новая современная инфраструктура - новые лаборатории, новое вместительное общежитие - которой пока нет. Поставлена задача подготовить техзадание с расчетами, акцент сделан на том, чтобы центр увеличил свою работу как региональный центр с одаренными детьми с распространяем на весь федеральный округ, на часть Поволжья и Сибири. Для этого требуется финансирование из федерального бюджета, так как в настоящее время бюджетное финансирование СУНЦ производится Минобрнауки РФ по тем же нормативам, что и для обычных общеобразовательных школ, без учета их особенностей как структурных подразделений университетов", - сказал Мартьянов.

Он добавил, что в 2018 году государственная субсидия на общее образование в центре составила 36,8 млн рублей, при этом средства для содержания обучающихся в интернате не выделяются. "В настоящее время в рамках осеннего семестра в детском университете обучаются 50 учащихся школ Екатеринбурга и Свердловской области", - уточнил директор центра.

Всего в России действует четыре СУНЦ: помимо Екатеринбурга они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На Урале центр был создан в 1990 году для углубленного обучения по программам основного и среднего общего образования. В составе СУНЦ УрФУ - восемь кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом и учителями, обучение производится по авторским программам. Сейчас в нем учатся более 700 детей из 12 регионов России, иногородние студенты проживают в общежитии.

СУНЦ УрФУ является центром по работе с талантливыми школьниками регионов Урала, Поволжья и Западной Сибири, ежегодно он организует и проводит мероприятия для более чем 1 тыс. человек. По итогам ЕГЭ-2017 выпускники центра получили 30 стобалльных результатов. По инициативе центра в 2016 году состоялся Международный турнир юных физиков, а с 2017 года УрФУ официально представляет интересы турнирного движения в стране.