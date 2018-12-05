Эксперт: присвоение аэропорту Екатеринбурга имени Демидова подчеркнет идентичность города

В рамках проекта "Великие имена России" россияне выбирали имена для 47 аэропортов страны, для большинства из них конкурсная часть проекта завершена, для трех аэропортов проведут дополнительный этап голосования. По результатам голосования аэропорт Кольцово получил имя Акинфия Демидова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Присвоение екатеринбургскому аэропорту Кольцово имени промышленника Акинфия подчеркнет индустриальную сущность города и всей Свердловской области. Такое мнение высказал в среду журналистам директор по стратегическим коммуникациям холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Красиков.

"Здесь, у нас на Урале, в итоге большинство высказалось за такой путь позиционирования, за представление промышленной, индустриальной сущности региона. Она точно не противоречит сути, Екатеринбург явно не курортный город. Нас воспринимают как регион промышленный, индустриальный, регион бизнеса, поэтому здесь противоречия нет", - сказал Красиков.

По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, всего в голосовании за присвоение дополнительного имени аэропорту Кольцово участвовало порядка 140 тыс. человек.

Голосование по присвоению 47 аэропортам РФ имен великих соотечественников проходило с 11 октября по 30 ноября.