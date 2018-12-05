В регионах России выбрали имена великих соотечественников для аэропортов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проект "Великие имена России", в рамках которого россияне выбирали новые имена для аэропортов, завершился для большинства аэропортов - они получат имена прославленных летчиков, государственных деятелей, великих ученых и деятелей культуры. Легенды авиации Самыми популярными у участников голосования стали имена российских летчиков и авиаконструкторов. Для многих эти личности оказались наиболее предпочтительным вариантом, поскольку они напрямую связаны с небом и самолетами, отмечают опрошенные ТАСС эксперты. Так, в результате голосования аэропорт Томска получит имя авиаконструктора, выпускника Томского технологического института (ныне Томский политехнический университет, ТПУ) Николая Камова, благодаря которому в русском языке появилось само слово "вертолет" - до этого такие машины именовались геликоптерами.

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"Томск известен как город университетов, а самое главное, чем может гордиться университет и что является основным показателем его работы, - это успехи и достижения людей - студентов, сотрудников и выпускников. Выпускник вуза Николай Камов, чье имя теперь будет носить аэропорт нашего города, - настоящий пример такого инженера. Созданные им вертолеты, известные во всем мире, начинались в Томске, в Томском политехе", - сказала проректор ТПУ Лилия Кирьянова. Имена знаменитых летчиков будут носить также аэропорты в Новосибирске и Сыктывкаре. По мнению научного руководителя Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина Алексея Серьезнова, лучший вариант - имя новосибирского летчика, одного из самых прославленных истребителей-асов Великой Отечественной войны, сбившего более 50 вражеских самолетов, Александра Покрышкина. "Я всегда считал, что аэропорт должен называться либо именем президента, как например аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, либо именами летчиков-героев, чья жизнь была связана с небом" - рассказал ТАСС Серьезнов. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Комиавиатранс" (управляет аэропортом в Сыктывкаре) Александр Пономарев, имя летчика Петра Истомина - достойный выбор для наименования местного аэропорта. "Петр Истомин - это вообще первый коми по национальности, который стал летчиком", - сказал собеседник агентства. Историческое наследие На лидирующих позициях при голосовании оказались также имена правителей России разных веков, по мнению экспертов, наименование в честь них аэропортов будет способствовать сохранению исторического наследия. Так, благодаря конкурсу, воронежский аэропорт будет носить имя первого российского императора Петра Первого.

"Роль Петра Первого в истории Воронежа велика - он построил здесь первые корабли Военно-морского флота России, что само по себе очень важно. Но пребывание Петра Первого в Воронеже привело к тому, что город на время стал столицей всей России - здесь император принимал дипломатов, вел международные переговоры", - рассказал ТАСС Павел Попов, известный воронежский краевед, член комиссии по культурному наследию администрации города Воронежа. Лидером голосования в Мурманске стало имя последнего российского императора Николая II. Как сообщил ТАСС председатель общественной палаты региона Юрий Мананков, имя императора предложили представители казачества, поскольку Мурманск (изначально - Романов-на-Мурмане) стал последним городом, основанным по указу Николая II в Российской империи. В свою очередь, для аэропорта в Калининграде по результатам голосования было выбрано имя российской императрицы Елизаветы Петровны. "Выбор, который сделали граждане, отдав голоса в пользу императрицы, я считаю вполне логичным <...> В годы правления Елизаветы Кенигсберг и Восточная Пруссия входили в состав Российской империи, и тот же Иммануил Кант (ученый и философ, имя которого также было одним из вариантов в конкурсе) был ее подданным в те годы", - сказал ТАСС член общественной палаты области Игорь Селиванов. Помимо имен императоров, россияне активно голосовали за имена знаковых личностей для того или иного города или региона. В частности, аэропорт Благовещенска получит имя графа Николая Муравьева-Амурского - генерал-губернатора Восточной Сибири, который считается одним из основателей города, а аэропорт в Екатеринбурге будет носить имя промышленника Акинфия Демидова. "Лично я и весь мой коллектив рассылали сообщения, письма всем, кому могли, чтобы голосовали за Акинфия Демидова, потому что все другие личности не менее достойные, но они - следующий этап развития области, а фундамент был заложен именно им <…> Средний Урал - это прежде всего промышленный край, опорный край державы, и он начался с династии Демидовых. При Акинфии Демидове она приобрела тот размах, который мы знаем", - рассказала журналистам генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева. Ученые и артисты Участники голосования также активно выбирали имена российских ученых, архитекторов, инженеров и представителей творческих профессий. В Белгороде большинство жителей высказались за присвоение единственному аэропорту в регионе имени известного земляка - инженера и архитектора Владимира Шухова, автора телебашни на Шаболовке и многих других известных проектов. "Белгородский международный аэропорт им. В.Г. Шухова - это уникальная совокупность образов имени, инженера и мировой известности. Уверен, что белгородцы, гости, иностранцы смогут по-настоящему оценить такое название, а сама воздушная гавань региона повысит свою узнаваемость среди не менее известных российских аэропортов, которым присвоены имена великих соотечественников", - сказал ТАСС ректор Белгородского технологического университета им. В. Г. Шухова, профессор Сергей Глаголев.

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