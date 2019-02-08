Жители поврежденных подъездов дома в Магнитогорске получили документы на новое жилье

Ранее сообщалось, что 12 января начался демонтаж седьмого и восьмого подъездов дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, так как они не подлежат восстановлению после ЧП.

ТАСС, 8 февраля. Сто тридцать четыре жителя поврежденных взрывом 31 декабря 7 и 8 подъездов дома в Магнитогорске Челябинской области получили уведомления о включении в реестр получателей единовременных выплат для приобретения жилых помещений взамен утраченных. Еще один мужчина находится в длительной командировке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Министерства социальных отношений.

"Оформлено 134 уведомления из 135, один человек находится в длительной командировке, документы на него будут оформлены по возвращению", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе мэрии Магнитогорска ТАСС уточнили, что на данный момент получили выплаты и оформили жилье жители 41 квартиры. "Все квартиры куплены в Магнитогорске, из них две - в новостройке", - добавили в администрации.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.