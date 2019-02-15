Возвращенный после похищения фрагмент челябинского метеорита представили публике

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Фрагмент метеорита "Челябинск", который около двух лет назад пропал из запасников Государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске и был найден сотрудниками управления ФСБ России по региону, впервые представили широкой публике, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе музея.

В июле 2017 года в УФСБ России по Челябинской области обратилось руководство музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита, упавшего в 2013 году. Сотрудники ведомства установили местонахождение экспоната, вес которого составил около 2,5 кг. Фрагмент метеорита был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Позже Центральный районный суд Челябинска признал коллекционера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев.

"В музее впервые выставлен ранее утерянный фрагмент метеорита, который был похищен в 2017 году. По решению суда, он был передан Минкультуры, которое вернуло его на хранение нам. Он плоский, в форме блина", - сказали в пресс-службе.

В музее пояснили, что экспозиция, частью которой стал возвращенный фрагмент, открыта в пятницу утром и приурочена к годовщине падения небесного тела. В ней представлены все известные метеориты, которые когда-либо находили на территории Южного Урала. Для посетителей проходит тематическое занятие "Космический странник", во время которого можно узнать об особенностях строения планет, звезд, комет, метеоритов.

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.