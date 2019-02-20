В Сургуте задержали рецидивиста, сообщившего о минировании ТЦ и жилых домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) возбудила уголовное дело о ложном сообщении о террористическом акте в отношении местного жителя, во вторник вечером сообщившего о готовящемся особо тяжком преступлении в торговом центре и двух жилых домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Местные СМИ сообщили, что в Сургуте во вторник вечером из-за сообщения о минировании эвакуировали постелей и сотрудников торгового центра "Магас", также силовиками был перекрыт участок на улице Киртбая возле жилых домов.

"Задержан 33-летний местный житель. Он в одном из этих домов проживает. Во вторник [вечером] он позвонил на 112 и сообщил, что в торговом центре и двух прилегающих домах готовится особо тяжкое преступление. Полиция провела мероприятия, информация не подтвердилась", - сообщила ТАСС начальник отдела информации и общественных связей Ольга Абмайкина.

По ее словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о террористическом акте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Задержанный ранее был судим за совершение аналогичного преступления. В 2017 году суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. В настоящее время мера пресечения ему не избрана.

Ранее сообщалось, что 17 февраля были эвакуированы сотрудники и посетители ТЦ "Аура" в Сургуте. Как уточнили в полиции, эвакуация проводилась после анонимных угроз. В ходе проверки опасных предметов в здании не было обнаружено.