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Новая система обращения с ТКО

Жители Нижнего Тагила подали более 50 тыс. жалоб на ошибочные квитанции за вывоз мусора

В мэрии отметили, что большую обеспокоенность проявляют пожилые люди, которые не знают, что делать
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Более 50 тыс. обращений в связи с ошибочно выставленными квитанциями за вывоз мусора поступило от жителей Нижнего Тагила. Об этом сообщил в четверг мэр города Владислав Пинаев.

Ранее сообщалось, что реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в городе вызвала широкий общественный резонанс. Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов призывал городские власти разъяснить людям расчет тарифа за вывоз мусора. По его словам, тариф составляет 845 рублей за кубометр и является самым высоким по округу.

"За последнее время зафиксировано более 50 тыс. обращений в связи ошибочно выставленными квитанциями, большую обеспокоенность проявляют пожилые люди, которые не знают, что делать", - приводит пресс-служба горадминистрации слова Пинаева.

В тексте указано, что в течение месяца региональным оператором "Рифей" будет актуализирована база данных потребителей услуги. Жители города, получившие квитанции с ошибочными данными, могут обратиться в любой из центров обслуживания населения и написать заявление о некорректных данных. До конца апреля пеня за эту услугу начисляться не будет.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Теги
РоссияСвердловская областьНовая система обращения с ТКО
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