Жители Нижнего Тагила подали более 50 тыс. жалоб на ошибочные квитанции за вывоз мусора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Более 50 тыс. обращений в связи с ошибочно выставленными квитанциями за вывоз мусора поступило от жителей Нижнего Тагила. Об этом сообщил в четверг мэр города Владислав Пинаев.

Ранее сообщалось, что реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в городе вызвала широкий общественный резонанс. Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов призывал городские власти разъяснить людям расчет тарифа за вывоз мусора. По его словам, тариф составляет 845 рублей за кубометр и является самым высоким по округу.

"За последнее время зафиксировано более 50 тыс. обращений в связи ошибочно выставленными квитанциями, большую обеспокоенность проявляют пожилые люди, которые не знают, что делать", - приводит пресс-служба горадминистрации слова Пинаева.

В тексте указано, что в течение месяца региональным оператором "Рифей" будет актуализирована база данных потребителей услуги. Жители города, получившие квитанции с ошибочными данными, могут обратиться в любой из центров обслуживания населения и написать заявление о некорректных данных. До конца апреля пеня за эту услугу начисляться не будет.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.