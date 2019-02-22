Челябинский губернатор обещает учесть мнение жителей при выборе места для нового завода

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области учтут мнение людей, выбирая площадку для строительства завода по производству технического кремния, против которого выступают жители города Златоуста. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба губернатора области Бориса Дубровского.

Ранее сообщалось, что администрация Златоуста отказала инициативной группе горожан в проведении митинга против возможного размещения на территории округа завода по производству технического кремния, так как организаторы акции выбрали непригодную для этого площадку.

"Решение об открытии предприятия "Силарус" на территории Златоуста не принято, рассматриваются и другие производственные площадки. Безусловно, строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов: определения площадки, выполнения проектных и изыскательских работ, прохождения экологической и государственной экспертизы и получения разрешения на строительство. Появление новых высокотехнологичных производств на территории Челябинской области важно. При этом мы подчеркиваем, что при рассмотрении любого инвестиционного проекта нами учитывается мнение людей, бизнеса, местных властей, а также социальная, экологическая и экономическая значимость проекта", - цитирует губернатора пресс-служба.

Дубровский подчеркнул, что правительство Челябинской области готово к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации проекта или выступает против него, чтобы выработать общее понимание

Жители Златоуста, выступающие против строительства завода, беспокоятся по поводу возможных вредных выбросов в атмосферу и водоемы, а также по поводу риска техногенных аварий.

Златоуст - третий по величине город в Челябинской области, самый высокогорный город Урала.