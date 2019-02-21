Власти Златоуста не согласовали митинг против проекта нового завода

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация города Златоуста Челябинской области отказала инициативной группе горожан в проведении митинга против возможного размещения на территории округа нового завода по производству технического кремния. Организаторы выбрали непригодную для этого площадку, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

В Агентстве инвестиционного развития Златоуста ТАСС рассказали, что в Челябинской области по инициативе инвестора выбирают площадку для возможного строительства завода по производству технического кремния. Одним из вариантов для строительства является площадка на территории Златоустовского городского округа. Однако решение не принято, власти и инвестор рассматривают и другие площадки в регионе.

"В администрацию города обратилась инициативная группа жителей, которые выступают против реализации этого проекта, с просьбой провести митинг 2 марта. В заявке на проведение акции значилась площадка у мемориального комплекса "Слава", который посвящен памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны. Эта площадка не входит в число мест для митингов, поэтому митинг не согласовали", - сказали в пресс-службе городской администрации.

Жители города, выступающие против строительства завода, беспокоятся по поводу возможных вредных выбросов в атмосферу и водоемы, а также по поводу риска техногенных аварий.

Златоуст - третий по величине город в Челябинской области, самый высокогорный город Урала.