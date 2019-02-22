Компания из Югры намерена производить лекарства и удобрения из ила реки Нил

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Компания из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) намерена производить лечебные препараты, удобрения и кормовые добавки из ила реки Нил. Приступить к реализации проекта в Египте планируется в этому году, сообщил в пятницу ТАСС президент компании (научно-производственной площадки) "Экотехноцентр" Станислав Устинов.

"Мы заключили соглашение с АО "Российский экспортный центр". В Египте мы планируем перерабатывать ил из реки Нил, из него можно сделать удобрения, лечебные препараты, кормовые добавки и другое. Планируется, что продукция будет продаваться под маркой "Сделано в Египте". <…> Начать работы мы планируем в 2019 году", - сказал Устинов, не уточнив планируемый объем производства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ сообщалось, что первые восемь отечественных компаний планировали заключить соглашение об участии в Российской промышленной зоне (РПЗ) в Египте. Среди них ООО "Экотехноцентр" из Югры.

По данным Минпромторга, интерес к размещению своих производств в рамках первой фазы проекта РПЗ в период до 2023 года подтвердили 20 российских компаний. В целом количество компаний, заинтересованных в участии в проекте, превышает 50.

Согласно данным на сайте Центра поддержки экспорта Югры, "Экотехноцентр" занимается разработкой инновационных технологий для получения экологически чистых удобрений и кормовых добавок.

О Российской промзоне в Египте

Проект РПЗ предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий- резидентов. Промзона расположится на востоке Порт-Саида. Планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около $190 млн, предполагаемый общий объем частных инвестиций за весь период реализации проекта оценивается в $7 млрд.

По прогнозам Минпромторга, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку.