Подозреваемый в браконьерстве бизнесмен из Тюмени добровольно покинул "Единую Россию"

ТАСС, 22 февраля. Предприниматель Виталий Красноштанов, который подозревается в незаконной охоте в Курганской области, написал заявление о добровольном выходе из партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе тюменского регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что членство в "Единой России" Виталия Красноштанова было приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела за браконьерство по ст. 258 УК РФ. Президиум политсовета тюменского регионального отделения "Единой России" дал возможность предпринимателю самостоятельно написать заявление о выходе из партии, в противном случае он бы был исключен.

"Красноштанов написал заявление о выходе из партии", - сказала собеседница агентства.

Ранее уральские СМИ сообщили о задержании четверых человек на территории Далматовского района Курганской области за незаконную охоту на косуль. В материалах упоминаются тюменцы Виталий Красноштанов, Дмитрий Очиров, Виталий Маковчук, а также мужчина, личность которого не установлена. В пресс-службе регионального УМВД ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Согласно данным из открытых источников, Виталий Красноштанов является членом Торгово-промышленной палаты Тюменской области и руководителем рекламной компании "Лайф +".