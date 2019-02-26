Депутаты выберут главу Челябинска из трех кандидатов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел снял свою кандидатуру перед заседанием гордумы, на котором депутаты выберут нового главу города. На пост градоначальника рассматриваются трое претендентов, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний гордумы.

"Буквально до заседания один из кандидатов попросил снять свою кандидатуру. Это Александр Орел. Поэтому сегодня будут [рассматриваться] три кандидатуры", - сказал председатель гордумы Станислав Мошаров.

Конкурсная комиссия в Челябинске в минувшую пятницу 22 февраля выбрала из 16 претендентов четверых основных кандидатов на должность градоначальника. Ими стали временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, адвокат Никита Мирный и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович.

Александр Орел имеет два высших образования - педагогическое (преподаватель физики и астрономии) и юридическое. Является кандидатом педагогических наук. В 2001-2011 работал в управлении по делам образования Челябинска, с 2011 года - глава администрации Ленинского района Челябинска.